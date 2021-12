New Holland Des coupes MacDon distribuées chez Case IH et New Holland

• Éloïse Boone • Terre-net Média

Le constructeur canadien MacDon distribuera ses barres de coupe aux couleurs Case IH et New Holland pour la saison 2023.

Commercialisées à partir de 2022 dans le monde entier à l'exception de l'Amérique du Sud, les barres de coupe MacDon seront distribuées par le réseau CNH Industrial pour ses moissonneuses-batteuses. Basé au Canada, MacDon est surtout connu pour ses barres de coupes à tapis, ses becs cueilleurs et ses faucheuses automotrices. Le partenariat avec le groupe CNH Industrial concerna seulement la gamme de barres de coupes à tapis, qui viendra compléter la gamme de barres de coupe à vis de CNH Industrial. Le groupe continuera quant à lui sa production de barres de coupes à vis et de becs cueilleurs. Visuellement, les barres de coupe MacDon seront aux couleurs de la marque de la moissonneuse-batteuse et de MacDon.

