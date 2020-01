Barre de récolte Geringhoff ne manque pas d'air pour limiter les pertes !

Geringhoff a dévoilé son système de flux d'air intégré aux barres de coupe TruFlex. Objectif : empêcher les graines de rouler sur la bande de transport et de tomber devant le lamier en formant une sorte de barrière. Une technologie intégrée à la coupe et capable de travailler quelle que soit sa position. Sans oublier le réglage du débit d'air pour adapter le flux à la culture récoltée, le tout depuis le terminal en cabine !

Geringhoff minimise les pertes liées à la barre de coupe grâce au système de lame d'air variable et intégrée (V-IAS). Elle fait partie intégrante de la barre de coupe TruFlex. Le principe est simple : le système de production d'air pulsé est inclus dans le châssis et les sorties dans la barre de coupe. L'opérateur bénéficie d'un boîtier de commande qui permet par exemple de modifier le débit d'air pour l'adapter à la culture récoltée.

À lire aussi >> Les moissonneuses John Deere S700 avec des barres de coupe européennes

Le constructeur installe son système sur les modèles TruFlex Razor 35/40 Air. Le dispositif V-IAS est installé d'usine et n'est pas commercialisé sous forme de kit à installer sur les coupes existantes. Selon le constructeur, les systèmes concurrents ne peuvent récolter que des cultures basses, comme le soja. Ils forment des unités rigides montées en amont du rabatteur et dont le flux d'air est dirigé par des tuyaux et des buses vers la barre de coupe. Ceux-ci traversent la culture et entraînent des pertes au niveau du collecteur. La technologie Geringhoff offre le réglage du débit d'air. Un argument essentiel sur une coupe Flex Drapper capable de récolter un large éventail de culture.

En clair, le flux d'air passe par des tuyaux et sort juste derrière la lame de coupe. Résultat : les graines sont éjectées directement vers les bandes transporteuses, de quoi garantir qu'aucune graine ne roule sur la bande ni ne tombe du lamier. Le flux d'air a un double rôle : amener la récolte vers la barre de coupe et agir comme une barrière pour empêcher les graines de rouler sur la table.

Flux d'air constant quelle que soit la position

Grâce à sa conception segmentée et intégrée, le V-IAS maintient le flux d'air constant quelle que soit la position de la coupe. Inutile de l'ajuster ! L'opérateur reste concentrer sur son travail.

Le ventilateur à entraînement variable gère la vitesse et le débit de l'air en fonction de la récolte. Pour cela, l'opérateur bénéficie du terminal installé dans la cabine. Il lui suffit de sélectionner le débit sur le cadran selon la culture et les conditions de travail. En outre, l'agriculteur prérègle le système en sélectionnant la culture directement depuis le terminal CG. La vitesse du ventilateur est ainsi automatiquement réglée à la valeur souhaitée. Cependant, le conducteur garde la possibilité de modifier la vitesse via le commutateur rotatif.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net