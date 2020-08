Prix du design La Lexion de Claas décroche l'IF Gold Award 2020

Claas empoche le trophée de l'iF Gold Award 2020 pour récompenser le design de la nouvelle gamme de moissonneuses-batteuses Lexion. Une belle récompense pour Alain Blind et Thomas Wagner, qui reçoivent le trophée parmi 7 000 candidatures.

Le fer de lance de la gamme de moissonneuses-batteuses Claas décroche l'or au concours iF Gold Award 2020. La Lexion a été récompensée pour son design, imaginé par Alain Blind et Thomas Wagner. Les deux designers ont d'ailleurs également reçu le trophée.

En raison de l'épidémie de Covid-19, la cérémonie de remise des prix a évidemment été annulée. Les trophées sont donc arrivés à Harsewinkel par courrier. Qualités ergonomiques et esthétique, sans doute ce qui a convaincu le jury de récompenser la moissonneuse-batteuse. La cabine entièrement vitrée offre à l'opérateur une vision panoramique sur la barre de coupe et la trémie à grains. Son volume a d'ailleurs augmenté en relation avec le gaine question débit de chantier.

L'or parmi plus de 7 000 candidats

Le "Y" se retrouve dans la conception des nouvelles machines automotrices de la marque et incarne le dynamisme et la puissance des engins. C'est une première pour l'équipe Corporate Industrial Design de Claas, qui postulait pour la première fois au concours. Le prix iF Design Award est reconnu à l'échelle mondiale, et est attribué chaque année depuis 1953. Cette année, plus de 7 000 candidats ont tenté leur chance, issus d'une bonne cinquantaine de pays.

