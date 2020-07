Objets connectés Les start-up Karnott et Sencrop recrutent !

Deux jeunes pousses agricoles annoncent le recrutement d'une quarantaine de personnes dans des secteurs différents. Commerce, marketing, développement informatique, logistique... les profils recherchés sont divers.

La start-up créée en 2016 et nommée Karnott annonce qu'elle recrute 23 personnes en France et au Canada dans les métiers de commercial, marketing, hardware, logistique... L'entreprise a mis au point son boîtier connecté dont l'objectif est de collecter et de faire remonter, en temps réel, les informations liées aux interventions du matériel agricole.

En clair, le dispositif est fixé sur l'outil et géolocalisé. Les données collectées servent à calculer, analyser et archiver automatiquement chaque intervention de l'équipement. Le compteur est couplé à l'application web, sur laquelle l'agriculteur retrouve toutes ses informations. Distance parcourue, surface travaillée, parcours... En 2019, les boîtiers ont ainsi parcouru plus de 10 millions de kilomètres. 950 000 ha travaillés et 25 000 exploitations équipées.

Des solutions d'agriculture de précision qui se démocratisent

Sencrop aussi annonce qu'elle va recruter une quinzaine de personnes d'ici la fin de l'année. Les postes sont disponibles en France et en Europe (Royaume-Uni, Allemagne...). Les profils concernent les domaines du commerce, du marketing, de la data-science et du développement informatique.

Depuis quatre ans, la jeune pousse tente de démocratiser ses solutions en agriculture de précision tels que les capteurs agro-météo connectés qui mesurent la température de l’air, l’hygrométrie, la pluviométrie, l’humectation foliaire ou encore la vitesse du vent.

Selon la marque, 12 000 agriculteurs se connectent à la plateforme de données agro-météo connectée. À la clé, l’accès en temps réel à des données climatiques et aux conditions météo spécifiques des parcelles depuis les smartphones ou ordinateurs des utilisateurs.

