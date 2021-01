Moissonneuse-batteuse Les têtes de récolte Geringhoff équipent les machines Massey Ferguson

Massey Ferguson vient de signer un accord avec Geringhoff. Celui-ci prévoit de donner accès aux têtes de récolte de la marque en vue d'équiper les moissonneuses-batteuses MF directement via le concessionnaire habituel.

Massey Ferguson vient d'annoncer la signature d'un accord avec Geringhoff. La gamme de têtes de récolte de la marque équipe désormais les moissonneuses-batteuses MF.

« Geringhoff est reconnu dans la conception et la fabrication de têtes de récolte première classe », déclare Thierry Lhotte, vice président & directeur général de la marque pour l'Europe et le Moyen-Orient. « Le catalogue est complet et couvre une large gamme, solution idéale pour les agriculteurs bénéficiant d'une moissonneuse-batteuse Massey Ferguson ».

La gamme Geringhoff accessible directement via le concessionnaire

Des modèles supplémentaires qui complètent la gamme de barres de coupe actuelle, à tapis, PowerFLow et SuperFlow. Sans oublier les cueilleurs à maïs. Grâce à leur collaboration, les constructeurs offrent la possibilité aux agriculteurs d'accéder aux équipements de la marque allemande directement via le concessionnaire.

Cueilleurs multicultures, sorgho, tournesol et maïs... équipés ou non du broyeur de tiges. Le fabricant propose aussi des tables de coupe flexibles à tapis ainsi que des barres de coupe à céréales repliables avec des tabliers fixes ou extensibles.

« En termes de performances et de capacité, les produits Geringhoff sont adaptés aux machines Massey Ferguson et contribuent à atteindre des performances maximales », ajoute Thierry Lhotte.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net