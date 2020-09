Pommes de terre Ropa propose la Keiler 2 avec deux trémies de stockage pour séparer les calibres

Le fabricant de matériel d'arrachage de pommes de terre propose dorénavant l'arracheuse Keiler 2 en version deux trémies. L'objectif est de séparer la récolte en fonction du calibre et de faciliter le stockage et la ventilation.

Ropa élargit sa gamme d'arracheuses de pommes de terre traînées à deux rangs à double trémie. Son nom : Keiler 2 Classic. Le système à double trémie sépare la récolte en douceur et gère le tri des petites pommes de terre directement sur l'arracheuse.

Des rouleaux trieurs sur le convoyeur séparent les calibres dans chaque compartiment et chargent les remorques séparément (ou dans les palox). L'agriculteur peut vendre ou stocker indépendamment les petits calibres. La capacité de stockage diminue et facilite la gestion de la ventilation et du stockage de la portion "normale".

La plateforme de triage accueille jusqu'à 8 trieurs

Les quatre rouleaux de triage sont réglables en continu, de 25 à 40 mm. Ils séparent la récolte après le convoyeur. La plate-forme de triage offre assez de place pour que huit opérateurs puissent travailler en même temps. Côté trémie, la capacité est de 8,5 t, divisée dans un rapport de 3 pour 1. Elle bénéficie de glissières de remplissage séparées et d'une fonction de remplissage automatique de la trémie principale. Les deux compartiments peuvent être vidés séparément, l'un après l'autre.

La hauteur de décharge est de 4,2 m, ce qui autorise le chargement de camions directement. Sans oublier les caisses sur les remorques pour plus de facilité à la manutention. Ceux qui le souhaitent peuvent profiter du remplisseur de bacs à repliage hydraulique, avec des déflecteurs en caoutchouc. L'entraînement de la machine est entièrement hydraulique, ce qui limite le bruit au fonctionnement.

