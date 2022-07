Vu sur Youtube Savez-vous comment fonctionne la Lexion 750 APS Hybrid Montana de Claas ?

Antoine, agriculteur en Champagne et Youtubeur, publie une vidéo pour expliquer comment fonctionne la moissonneuse-batteuse Lexion 750 de Claas. Barre de coupe, convoyeur, battage, séparation, nettoyage de la récolte, évacuation de la paille et des autres résidus... retracez le circuit des petits pois dans sa vidéo.

Antoine a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube pour explique le principe de fonctionnement d'une moissonneuse-batteuse. Quelle que soit sa couleur, le principe reste le même, soit la machine bénéficie de secoueurs, soit de rotor.

À voir aussi >> Au feu les pompiers ! - Tous les conseils pratiques pour limiter le risque incendie lors de la moisson

Pour la plupart d'entre vous, les images d'Antoine agriculteur et viticulteur en Champagne ne seront pas d'une grande utilité, quoi que certains rappels peuvent toujours être utiles. Et pour cause : elle est plutôt destinée aux Youtubeurs "grand public", des non initiés qui cherchent à comprendre comment ces grosses machines qui envahissent les parcelles actuellement, transforment un champ de blé en une remorque de grains !

Ne rien négliger à l'attelage de la coupe

Une vidéo plutôt ludique donc, qui montre aussi les points de vigilance pour ne pas perdre sa barre de coupe au premier chaos ! Certains risquent de sourire mais avec la fatigue, l'attention diminue et les bêtises arrivent plus vite qu'on ne le croit. Petit conseil : vu le prix de la bête, ne négligez pas les mesures de sécurité, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Antoine donne un truc pour préserver les joints du circuit hydraulique ; mettre l'engin en position route avant de connecter la main hydraulique, cela coupe les circuits et ainsi les libère de leur pression. Outre le gain de facilité lors de la connexion, le risque de fuite est écarté.

Et pour les friands de belles images, direction l'autre vidéo d'Antoine qui propose de vivre une semaine à ses côtés ! Récolte de colza, entretien et vérifications, nettoyage et graissage... l'internaute explique ses trucs et astuces.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net