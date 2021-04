Groupe BMA 3 bases supplémentaires en Nouvelle-Aquitaine pour davantage de parts de marché

Sébastien Duquef Terre-net Média

Le groupe BMA a repris les trois bases du groupe Rivet installé en Charente et en Haute-Vienne. Objectif : poursuivre son développement et ainsi gagner des parts de marché en Nouvelle-Aquitaine, notamment en s'appuyant sur la marque Fendt, l'une des trois distribuées avec Massey Ferguson et Valtra.

Distributeur des marques Fendt, Massey Fergusson et Valtra en région Nouvelle-Aquitaine, le groupe BMA rassemble différentes concessions. Son secteur commercial évolue grâce à trois bases supplémentaires, installées en Charente et en Haute-Vienne. La volonté du distributeur est ainsi confirmée, et particulièrement sa volonté de grapiller des points de part de marché aux concurrents. À lire aussi >> Réseau Case IH - Cloué élargit son secteur commercial Sur ses 13 concessions, le groupe embauche plus de 200 salariés sur 8 départements. Après avoir repris les installations du groupe Rivet, comprenant la SARL Gilles Rivet, la SAS Lavergne et Chastang, BMA poursuit son expansion à Benest (Charente), Blanzac (Haute-Vienne) et Oradour-sur-Vayres (Haute-Vienne). Poursuivre ce que le cédant a entrepris depuis 40 ans Selon Rémy Houbion, responsable communication et marketing du groupe : « La volonté est de poursuivre ce que le cédant a commencé il y a bientôt 40 ans, en apportant la structuration d’une PME. La proximité et la réactivité sont les ingrédients qui contribuent fortement à notre croissance ».

