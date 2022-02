Bennes travaux publics Rolland tape dans le dur et dévoile ses 4 Rollroc Compact

Le constructeur finistérien dévoile quatre modèles de bennes destinées au travaux publics peu intensifs et baptisées Rollroc Compact. Leur charge utile oscille entre 7 et 15 t.

La gamme de bennes Rollroc Compact signe la fin du modèle BM dès maintenant. Quatre modèles annoncés au catalogue pour 2022 dont la capacité oscille entre 7 et 15 t de charge utile. Côté caisse, la marque reprend le look des bennes TP baptisées Rollroc.

La version Compact est plus facile à charger, intéressante pour des travaux publics légers, pour les paysagistes et les professionnels de l'espace vert. À noter que ce modèle est donc moins robuste que la gamme Rollroc classique. Chacun des modèles bénéficie d'une hauteur de caisse de 70 cm, améliorant le chargement. Les côtés, de 4 mm d'épaisseur, et le fond, de 5 mm, sont en acier HLE (haute limite élastique). Celui-ci se caractérise par une limite élastique élevée et une très bonne résistance aux chocs et à l’usure.

Fond anti-abrasion de 6 mm pour un usage plus intensif

Pour un usage plus intense, la marque propose le fond anti-abrasion de 6 mm d'épaisseur. Le bandeau biseauté qui ceinture le haut de la caisse offre davantage de résistance et limite l’accumulation de matériaux. La caisse est soudée en continue par des robots, à l'identique des bennes Rollfarm, Rollspeed et Rollroc. De quoi augmenter l’efficacité et la précision de la production.

Question châssis, un tube de 200 x 100 est utilisé pour les Rollroc Compact 4300. Au-delà, la section passe à 250 x 100. Sur la Rollroc Compact 4300 7, un simple essieu est installé. Les 3 autres modèles sont équipés du tandem à balancier d'origine Rolland. Résultat : la hauteur sol-plancher est assez faible, sans pour autant limiter le dégagement annoncé à 13 cm.

Des bras de porte intégrés au bandeau supérieur de caisse

Également en acier HLE, les bras de porte possèdent une bague Technyl qui les protègent de l'usure prématurée. Les pivots et les axes de porte sont usinés afin de limiter le jeu et donc mieux le contrôler. Pour faciliter l’entretien, le graissage s'effectue par l'intérieur et donc améliore la diffusion de la graisse vers les bagues rainurées. Les bras de portes sont également intégrés dans le bandeau supérieur de caisse en vue de renforcer le guidage, diminuer l’oscillation et limiter le risque d’accrochage durant les manœuvres.

Des rehausses de 32 cm ou 70 cm en aluminium sont proposées en option, elles sont identiques à celles des bennes monocoques. La casquette démontable, l’indexation du bennage et de l'ouverture de la porte arrière, le bennage mixte ainsi que le stabilisateur de bennage... rien n'est laissé au hasard.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net