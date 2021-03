Info firme Bibendum ne fera pas le voyage à Hanovre pour Agrictehnica

Pour garantir la santé de tous, Michelin ne participera pas à Agritechnica en 2021. Le manufacturier sera néanmoins présent sur la plateforme digitale pour rencontrer ses partenaires agricoles et exposer ses dernières nouveautés.

Michelin a annoncé qu'il ne participera pas à l'édition physique d'Agritechnica en novembre 2021. Le manufacturier se contentera de la version digitale pour exposer ses nouveautés via la plateforme numérique mise en place par la DLG. L'incertitude régnante vis à vis de l'évolution de la pandémie de Covid-19 a fini par avoir raison du groupe français.

Depuis le début de la crise sanitaire de Covid-19, la marque s'est engagée en faveur de la protection de ses employés, et par extension, celle de ses clients. Résultat : il est préférable pour les dirigeants de ne pas mobiliser de ressources en termes de communication tant que la sécurité des salariés n'est pas assurée.

Michelin souhaite ne prendre aucun risque pour la santé des salariés du groupe

Selon Hugues Lajoie, vice-président et directeur général de la branche agricole : « Depuis le début de cette crise, nous n'avons pris aucun risque avec la santé de nos employés. Cependant, malgré cette situation difficile, nous nous engageons à rester proche de nos partenaires de l'industrie agricole. Ainsi, nous mobilisons nos équipes pour proposer aux agriculteurs, aux industriels et aux distributeurs des alternatives afin de continuer à partager notre passion pour l'agriculture via de plus petits événements locaux en plein air et des activités numériques, où nous pouvons partager notre passion pour l'agriculture ».

