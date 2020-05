Groupe Claas Christian Radons prend en charge la direction des ventes au niveau mondial

Chez Claas depuis près de 20 ans dans différents postes de direction commerciale, Christian Radons prend dorénavant la direction générale des ventes au niveau mondial. Il succède ainsi à Bernd Ludewig qui prend d'autres fonctions en dehors du groupe.

Claas vient d'annoncer la nomination de Christian Radons à la tête de la division ventes et services au niveau mondial. Il entre donc au board du groupe et succède à Bernd Ludewig qui prend de nouvelles fonctions en dehors de l'entreprise.

Thomas Böck, président directeur général du groupe, remercie Bernd « pour le travail de développement en tant que directeur régional de l'Europe de l'Est et son action engagée pendant quatre ans au sein de la direction du groupe. Dans le même temps, nous nous réjouissons d'avoir trouvé un responsable expérimenté et créatif en interne. »

Près de 20 ans chez Claas pour Christian Radons

Déjà près de 20 ans que Christian Radons fait partie du groupe dans différentes fonctions de direction commerciale, notamment en qualité de directeur commercial lorsqu'il a débuté chez Claas Global Sales. En 2012, il est devenu directeur de la filiale Claas Agrosystems et a ensuite donné naissance à Claas E-Systems. Fondée en 2014, la société a déménagé en 2017 dans le centre de développement électronique de Dissen. Depuis 2019, Christian Radons occupait le poste de directeur régional pour les régions Europe de l'Ouest, Océanie, Afrique et Moyen-Orient.

