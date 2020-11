Réseau de distribution John Deere PM-Pro absorbe Team 3 services

Après avoir pris le contrôle de Team 3 services en 2017, le groupe PM-Pro absorbe finalement la marque pour unir ses forces et partager un projet d'entreprise commun. Principal défi : conserver le service de proximité même avec une taille importante.

Après en avoir pris le contrôle en 2017, PM-Pro a absorbé la totalité des bases Team 3 services depuis le 1 er novembre 2020. Les deux concessions John Deere souhaitaient depuis quelques mois se réunir sous la même entité en vue de partager le même projet d'entreprise : « être le partenaire majeur, référent et durable des métiers de la terre sur notre territoire ».

La fusion a donc eu lieu fin octobre et depuis, elles sont réunies sous le nom de PM-Pro dont le siège social est installé à Feuges dans l'Aube. L'ensemble représente 16 bases implantées sur cinq départements et employant près de 250 personnes. Question chiffre d'affaires, le groupe affiche 115 millions d'euros par an.

Le groupe grossit mais maintient le service de proximité

Selon le groupe, le changement d'identité est la suite logique de l'uniformisation de l'organisation et des méthodes de travail. L'intégration vise notamment à renforcer la gamme de produits et de services mais aussi à améliorer la qualité du service après-vente.

Même si le groupe grossit, il assure que le service de proximité reste au centre de ses préoccupations. En 2018, le concessionnaire a mis en place des directeurs d’agences dont la mission est d’encadrer le commerce de deux bases et de prendre en charge l’ensemble de la relation clients pour chaque service.

Dorénavant, les chefs d’atelier de cinq de ses bases (Estrées-Deniécourt, Feuges, Marle, Matougues et Neuilly-Saint-Front) sont dédoublés pour gagner en réactivité et mieux répondre aux attentes des agriculteurs.

