Concession New Holland Douillet reprend les établissements Langeard en Mayenne

Le groupe Douillet, concessionnaire New Holland, reprend les bases des établissements Langeard suite au départ à la retraite de ses dirigeants.

Le groupe Douillet vient d'annoncer la reprise des établissements Langeard suite au départ à la retraite de ses dirigeants. Du coup, le concessionnaire New Holland compte dorénavant 10 sites, dont la base de Le Horps en Mayenne. C'était jusque là le siège social de l'entreprise créée en 1970.

À lire aussi >> Krone réorganise son réseau en Basse-Normandie

Cinquante ans plus tard, le groupe fête son demi-siècle d'existence et s'étend sur quatre départements : la Mayenne, la Sarthe, l'Orne et le Calvados.

Un rachat qui vise à renforcer la position de New Holland dans l'Orne

L'objectif de la société est d'être le partenaire privilégié des agriculteurs quel que soit leur parc matériel en leur proposant un service de qualité pour les accompagner au quotidien. Grâce à cette extension et au maillage territorial, l'agriculteur bénéficie d'un site à moins de 40 km de son exploitation.

Les établissements Langeard installés à Chambois et à Louvières-en-Auge deviennent les bases provisoires le temps que les nouveaux locaux de Trun soient construits. Le distributeur prévoit leur mise en service fin 2021. L’ensemble du personnel est repris et intègre donc le groupe. Avec un chiffre d’affaires d'environ 60 millions d’euros, le rachat permet de consolider la position de la marque dans l’Orne et d’aborder le département du Calvados.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net