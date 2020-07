Distribution Horsch revoit sa stratégie en Belgique

Le représentant de la marque Horsch en Belgique depuis 20 ans vient de faire valoir son souhait de partir à la retraite. Du coup, l'allemand a décidé de développer son réseau de concessionnaires comme en France et en Allemagne. Pour le démarrage, quatre enseignes vont gérer la vente et l'entretien du matériel.

Horsch adapte sa stratégie de distribution en Belgique pour faire face au départ à la retraite de Damien Demasy. Vingt ans que l'homme commercialise les machines de la marque allemande en Belgique alors le constructeur a réfléchi à la manière de prendre le relais.

De plus en plus d'outils, de plus en plus techniques... c'est sans doute ce qui explique que la marque a choisi de calquer le modèle de distribution sur celui de l'hexagone. Robert Dorsemagen, directeur commercial en France, a décidé de construire son réseau de concessionnaire pour vendre et entretenir les machines. Les quatre premiers à se lancer sont donc Technea, Bauche Agri, AG Services S.A et Christiaens-Volcke. Leurs équipes vont d'abord suivre un programme de formations commerciales et techniques en français.

Un réseau qui va s'étoffer pour une bonne couverture du pays

En outre, le constructeur allemand s'est doté d’un responsable de secteur, Ludovic Leturque, et d’un technicien, Aurélien Cattin. Ils sont dédiés au marché belge. L'objectif est de garantir la qualité du service aux agriculteurs belges, bien connus pour leur technicité et leur exigence. Le réseau devrait s'étoffer rapidement pour bien couvrir le pays.

