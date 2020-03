Info firme Hydrokit modernise son site de vente en ligne

Sébastien Duquef Terre-net Média

Hydrokit vient de dévoiler la nouvelle version de son site internet, entièrement repensé pour le confort des agriculteurs. Nouveau design, fluidité améliorée, navigation simplifiée et adaptée au mobile... L'accès est simple et rapide et offre plus de 30 000 références.

Hydrokit vient de dévoiler la nouvelle version de son site de vente en ligne, entièrement responsive. En clair, l'affichage s'adapte automatiquement à la taille de votre support, qu'il s'agisse d'un mobile, une tablette ou un ordinateur. À lire aussi >> Immatriculation - Attention à ne pas rater le coche du 31 août ! L'occasion pour la marque d'affirmer son expertise en matière d'électro-hydraulique et de proposer une large gamme de kits et de solutions techniques aux agriculteurs. Autre mise en avant : la réparation de pompes et de moteurs à pistons, ainsi que le montage sur site. Des services proposés pour aider les clients et leur offrir de la valeur ajoutée. Le site est plus moderne et plus complet Hydrokit apporte aussi son savoir-faire technique et son expérience. Par exemple : fluidité de la navigation et rapidité de la recherche : trouver le bon produit grâce à la barre de recherche ou via l'accès direct aux produits classés par univers (agriculture, travaux publics, manutention, carrosserie industrielle, maritime, industrie agroalimentaire).

: trouver le bon produit grâce à la barre de recherche ou via l'accès direct aux produits classés par univers (agriculture, travaux publics, manutention, carrosserie industrielle, maritime, industrie agroalimentaire). commande simplifiée : le processus est clair et le passage du panier à la validation de commande est clair. Objectif : rassurer le client et mieux l’accompagner.

: le processus est clair et le passage du panier à la validation de commande est clair. Objectif : rassurer le client et mieux l’accompagner. site responsive : la technologie est partout alors le distributeur s'adapte au mode de consommation. Ordinateur, tablette ou mobile... quel que soit le support, l'idée est de répondre le plus rapidement possible aux questions des clients.

: la technologie est partout alors le distributeur s'adapte au mode de consommation. Ordinateur, tablette ou mobile... quel que soit le support, l'idée est de répondre le plus rapidement possible aux questions des clients. design attractif : la conception a été épurée et la charge visuelle amoindrie. De quoi trouver rapidement les produits ou les informations techniques recherchés. En clair, le site est plus moderne et plus complet, de quoi affirmer la volonté de la marque de renforcer sa présence sur le web.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire S'inscrire

A lire également