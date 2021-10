Info firme Krone investit 20 millions d'euros dans son Future Lab à Lingen en Allemagne

Le Future Lab de Krone a été officiellement mis en service. Le centre de validation technologique va servir à tester les machines, agricoles et industrielles, de la marque. Ainsi que certains composants de fournisseurs en vue de vérifier leur durée de vie entre autres. Les installations permettront également de travailler les sujets innovants, comme la conduite autonome par exemple.

Krone a officiellement ouvert son centre de validation technologique baptisé Future Lab sur le site de Lingen, à 30 km de l’usine de Spelle. Pour le démarrage, 30 salariés travaillent sur le site de validation technologique de pointe, qui devrait permettre de contrôler et tester les machines agricoles et les véhicules industriels de la marque. Mais aussi certains composants de fournisseurs, avant de les intégrer aux machines du catalogue. À souligner aussi la capacité de tester différents sujets, du type conduite autonome.

Trois bancs d'essai, deux pour l'hydraulique, un pour les performances, composent le site. Sans compter les bancs de validation de la précision des composants, les dispositifs de tests électroniques et logiciels. L'installation prévoit même des systèmes automatisés pour valider les scénarios d'essais.

4 000 m² dédiés aux validations des prototypes et des composants

Autre point fort : le respect environnemental. L'énergie utilisée pour chauffer les 4 000 m² de locaux est entièrement issue de la chaleur dégagée par les bancs, qui est récupérée. Une installation photovoltaïque couvre une partie des besoins électriques. Lors de l’inauguration, les halls ont pu être visités. De quoi impressionner les participants, notamment grâce au dernier banc d‘essai installé, destiné aux simulations routières. Avec son X-Poster, Krone est capable de reproduire l'équivalent d'un million de kilomètres en seulement quelques semaines.

Enfin, le banc d’essai de performances a pour objectif de tester les boîtiers d’entraînement. La durée de vie des plus gros boîtiers d’entraînement est testée sur ce banc ; des composants ensuite installés sur les ensileuses de la gamme Big X, les presses Big Pack ou encore la presse à pellets Premos. Le parcours test de 1,1 km de long, qui comprend des dévers et affiche des pentes de 18 et 50 %, complète l'étendue des tests possibles.

Au total, le projet s'étend sur une surface de 13 ha et le montant de l’investissement réalisé s’élève à 20 millions d’euros.

