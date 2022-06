Disparition La famille Claas une nouvelle fois endeuillée suite au décès de Reinhold Claas

Reinhold s'est éteint le 7 juin dernier. En partant, le frère d'Helmut Claas, met fin à la deuxième génération à la tête du groupe. Son fils Rüdiger lui succède au sein des actionnaires après que son frère Volker soit décédé prématurément en janvier dernier.

Le constructeur allemand subit à nouveau une disparition, celle de Reinhold Claas, le frère d'Helmut. Membre du comité des actionnaires, l'homme, âgé de 91 ans, est décédé le 7 juin 2022. Il était le troisième enfant d'August, fondateur de la marque. Avec lui, c'est le dernier associé de la deuxième génération de la famille qui décède.

Reinhold Claas possédait un diplôme d'ingénieur en économie. Il a fait ses études en 1958 à l'université technique de Darmstadt. Il a été l'un des premiers diplômés de la filière interdisciplinaire composée de génie mécanique et de gestion d'entreprise. Il est entré officiellement dans l'entreprise avec son frère Helmut en juillet 1957 et s'est concentré sur le développement des presses et des machines de récolte des fourrages. Ce fut lui le responsable de la mise en place de la fabrication des presses dans l'usine de Metz (France). Jusque dans les années 1970, il a développé le site de production et lui a donné sa taille actuelle.

Le décès de son fils Volker l'avait profondément bouleversé

Autre rôle : l'homme a été l'un des moteurs dans la reprise de la société Josef Bautz GmbH de Bad Saulgau, qui a rejoint Class en 1969. En tant que directeur de longue date, il a développé la filiale pour en faire une branche de machines innovantes. En outre, Reinhold Claas a été actif en tant qu'entrepreneur en dehors de l'entreprise familiale : en 1958, il a repris deux entreprises de roulements à billes, l'une à Fribourg en Suisse avec 250 employés, l'autre à Munderkingen en Souabe avec 550 employés. Il a également dirigé les deux entreprises jusque dans les années 1990.

Tant dans sa ville natale de Harsewinkel que dans la région, Reinhold Claas s'est engagé socialement dans des associations et organisations, notamment dans le football et le handball. Son fils Volker est décédé prématurément en janvier 2022 à l'âge de 57 ans, ce qui avait particulièrement affecté son père. Au sein du groupe, c'est son second fils, Rüdiger, qui lui succède.

