Groupe Agco Martin Richenhagen prend sa retraite

L'actuel président du conseil d'administration vient d'annoncer son départ à la retraite.

Martin Richenhagen vient d'annoncer son départ à la retraite. Il quittera son actuel poste de président du conseil d'administration du groupe Agco à partir du 1er janvier 2021. Le dirigeant, âgé de 68 ans, occupe cette fonction depuis 2006. Éric Hansotia, élu au conseil d’administration et actuellement vice-président principal, lui succédera. Il a rejoint Agco en 2013 et il occupe le poste de vice-président principal et chef de l’exploitation depuis 2019. Auparavant, il était chez Deere & Company, où il a occupé des postes de direction pendant 20 ans.

Gérald Shaheen, administrateur principal indépendant du groupe, explique que : « Martin a permis à Agco de devenir un fabricant mondial capable d'intégrer des solutions durables et de haute technologie, au service du monde agricole ».

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net