Axema Un nouveau directeur général depuis le 1er janvier 2022 pour le syndicat

Au 1er janvier 2022, Jean-François Debrosse a pris ses fonctions de directeur général d’Axema. Il succède ainsi à Alain Savary, acteur clé de la création du syndicat Axema et qui en était directeur général depuis 12 ans.

Axema est le syndicat français des acteurs industriels de la filière des Agroéquipements et de l’agroenvironnement. Il rassemble 240 constructeurs français et importateurs de matériels agricoles des différentes filières de la production agricole, végétale et animale, ainsi que les producteurs et importateurs de matériels pour l’entretien des espaces verts.

Depuis le 1er janvier 2022, Jean-François Debrosse a pris ses fonctions de directeur général d’Axema. Il avait été nommé directeur général adjoint début 2021, pour permettre une passation progressive.

Jean-François Debrosse a profité de l’année 2021 pour rencontrer les membres d’Axema, comprendre leurs attentes, connaître les acteurs clés de la filière, et ainsi en saisir les enjeux. Cela lui a permis d’identifier les contours de la nouvelle stratégie du syndicat, désormais validée par le Conseil d’Administration d’Axema. « Notre objectif est de renforcer le collectif en étant au plus proche des attentes de nos membres », explique Jean-François Debrosse. « Cela se traduit par la structuration et le renforcement de notre pôle communication, la conception d’outils de promotion du syndicat et la volonté de contribuer aux échanges sur la transition agroécologique. 2022 sera une année d’enjeux importants et nous serons au rendez-vous. »

Afin de renforcer sa mission d’influence auprès des pouvoirs publics, l’équipe d’Axema se renforce avec l’arrivée de Laetitia de La Maisonneuve en tant que directrice des affaires publiques. Elle a notamment œuvré en tant que collaboratrice d’élus nationaux au Parlement français, puis auprès de plusieurs ministres (Aménagement du territoire, Outre-mers) ainsi qu’au cabinet du Premier Ministre. Elle a ensuite mis sa maîtrise des rouages publics à la disposition d’Eurodom, structure d’influence bruxelloise spécialisée dans la promotion des intérêts agricoles des DROM-COM. Son excellente connaissance des milieux publics et de leur façon de travailler, et cette approche des sujets agricoles, lui permettront tout à la fois d’avoir une veille pertinente sur l’actualité législative et réglementaire de notre filière, et de bâtir une stratégie d’influence en fonction de ses besoins et des intérêts des membres d’Axema.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net