Vu sur le web 7 jours pour télécharger gratuitement Farming Simulator 2019 sur l'Epic Store !

7 jours pour télécharger gratuitement Farming Simulator 2019 sur l'Epic Store !

Les internautes peuvent télécharger le jeu Farming Simulator 2019 gratuitement du 30 janvier au 6 février 2020. Il suffit de créer un compte sur la plateforme Epic Games.

En revanche, il ne s’agit a priori que du jeu de base, sans son DLC (Downloable Content) Platinum. La stratégie est bonne pour Giants Software, qui a annoncé l’arrivée de trois DLCs pour son titre phare. Pour pouvoir en profiter pleinement, il faudra évidemment passer à la caisse !

En clair, plus il y aura de Farming Simulator installés et plus il y a de clients potentiels pour télécharger les futurs contenus additionnels. Une opération marketing qu'il ne faut cependant pas laisser passer en créant votre compte pour installer le client Epic.

Le jeu simule la gestion d'une vraie ferme avec de plus en plus de matériels disponibles. La carte est encore plus vaste tout comme le nombre de cultures et d'animaux.

