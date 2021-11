Sécurité au transport Agribumper lance son dispositif anti encastrement

Agribumper propose un système anti-encastrement améliorant la visibilité des tracteurs par tous temps et renforçant ainsi la sécurité des automobilistes. Le dispositif embarque un espace de stockage de matériel et peut être lesté par des poids de 200 à 300 kg pour atteindre une masse totale de 2 t.

Depuis 2013, les systèmes de protection anti-encastrement existent sur les tracteurs. Leur objectif est de renforcer la sécurité des opérateurs et des usagers sur la route.

Agriculteurs, entrepreneurs ou techniciens agricoles... tout le monde s'attend à ce que la réglementation évolue et finisse par imposer les pare-chocs à plus ou moins court terme. La plupart des systèmes commercialisés sont conçus comme des masses à atteler sur le relevage avant du tracteur. Qu'il s'agisse d'une simple boîte en tôle soudée et remplie de béton ou d'un dispositif flashy au design italien... ils ont tous en commun le manque de solidité pour être réellement considérés comme une protection anti-encastrement.

Système Agribumper breveté

C'est la raison pour laquelle Agribumper a fait breveter son système. Il permet de conserver la disponibilité du circuit hydraulique avant, quel que soit le poids jusqu'à 2 t. Bien qu'aucune réglementation ne soit encore en place, les utilisateurs cherchent des solutions tant aux problèmes de poids, qu'à de l'espace de stockage. Sans oublier de renforcer la sécurité sur la route car, la baisse du nombre d'exploitants entraîne des trajets de plus en plus longs. Autant dire qu'avec un convoi de 40 t lancé à 60 km/h, le danger existe.

La masse frontale conçue par le Néerlandais possède un espace de rangement. Le poids est disponible de 200 à 2 000 kg : il bénéficie d'une rampe d'éclairage équipée de feux à Led, de clignotants, de feux de gabarits et d'un dispositif anti-encastrement. Il s'adapte sur tous les tracteurs modernes disposant d'un circuit hydraulique et d'une prise de force à l'avant.

Objectif : attirer l'attention des véhicules qui arrivent en sens inverse pour mieux distinguer le tracteur et surtout, quelles que soient les conditions météorologiques. Cela devrait limiter le nombre de collisions frontales d'après Henk Martin Bloemendal, le dirigeant de l'entreprise. À souligner que l'idée du concept lui est venue à la suite d'un accident de ce type. Le principe est simple : un poids de 400 à 1 800 kg se fixe sur le Toolbox-Line, le nom du dispositif, qui contient un compartiment de 145 l pour stocker du matériel.

Le couvercle rabattable peut être utilisé comme une table pour le déjeuner ou pour poser des outils. Question largeur, l'agriculteur peut la régler de 2,2 à 2,6 m pour s'adapter au gabarit du tracteur. A vide, l'équipement pèse 400 kg lui permettant d'être installé de manière permanente. Les blocs de poids, de 200 à 300 kg, se fixent sur le côté, à l'intérieur ou en dessous. Ils peuvent aussi être enlevés. Sans oublier que ceux qui préfèrent l'atteler à l'arrière peuvent évidemment le faire. L'installation prolonge de 15 à 25 cm le gabarit selon la norme 32 StVZO. De série, il peut être peint à la couleur du tracteur ou avec un marquage de largeur extra large rayé rouge et blanc.

Pour équiper son engin, le fabricant annonce un tarif de départ à 2 999 € hors taxe. Rendez-vous chez le concessionnaire pour s'équiper ou commander directement sur le site internet de la marque Easymass.

