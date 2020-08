Vol dans les exploitations Agrisolution essaie de vous protéger grâce à la technologie

Pourquoi ne pas tenter de limiter les vols de terminaux ou d'antennes GPS sur les tracteurs grâce à la sirène d'alarme Wikab commercialisée par Agricolution. Le risque est moindre : il en coûte 485 € HT et une heure de votre temps pour l'installation.

Agrisolution propose différentes solutions pour tenter de limiter les vols sur les exploitations agricoles ou sur les engins. La start-up fondée en 2017 par trois jeunes agriculteurs d'Eure-et-Loir promet par exemple de faire fuir les malfrats qui tenteraient de dérober le terminal ou l'antenne GPS d'un tracteur. Le concept est plutôt simple : les jeunes gens se sont inspirés des alarmes volumétriques de voiture. La moindre intrusion est détectée et déclenche aussitôt la puissante sirène d'alarme sonore. Son nom : Wikab !

Un sms et une alarme sonore à la moindre intrusion

Sans oublier d'envoyer un sms sur le téléphone de l'agriculteur. Le dispositif prévoit de prévenir jusqu'à quatre personnes si besoin. Question activation, il suffit d'enclencher le système via l'une des deux télécommandes fournies dans le kit. Inutile d'installer une application ou de payer un abonnement en plus, l'entreprise a opté pour le simplicité. Ceux qui souhaitent tester ont rendez-vous sur le site de la marque ou dans l'espace libre-service de leur concession. Enfin, côté prix, il faudra débourser 485 euros HT et prendre environ une heure sur votre temps pour l'installation.

