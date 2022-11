Sima 2022 Après la rénovation de ses usines, Claas prépare des innovations pour 2023

La firme allemande a investi massivement dans la rénovation de ses sites de production mais n’a présenté aucune nouveauté sur le Sima 2022. La marque promet du nouveau courant 2023.

Pour les nouveautés, il faudra attendre le prochain salon Agritechnica à Hanovre (Allemagne) l'année prochaine. La firme d’Harsewinkel n’avait pas d’innovation à présenter au Sima 2022.

L’actualité se situe plutôt au niveau des investissements dans les sites de production : 44 millions pour renouveler la ligne d’assemblage d'Harsewinkel où sont fabriquées les moissonneuses-batteuses, 40 millions à Bad Saulgau pour la reconstruction de l’usine de faneuses et d'andaineuses et 40 millions pour moderniser l’usine tracteurs du Mans. Les travaux avaient été lancés il y a déjà plusieurs années.

Nouvelles motorisations et préservation des sols

L’année 2022 aura aussi été marquée pour Claas, comme pour les autres constructeurs, par des difficultés d’approvisionnement en pièces : d’abord les semi-conducteurs (puces électroniques), puis les pièces issues de fonderies. « Les délais de livraison ont un peu augmenté, nous avons eu chaque semaine des surprises à gérer, nous avons essayé de gérer le mieux possible », raconte Martin von Hoyningen-Huen, PDG de Claas Tractor. « On a réussi à tenir les délais, mais on a vendu moins d’unités. »

Les innovations à venir sur les tracteurs concerneront notamment la motorisation. « Il nous faut sortir du pur modèle thermique standard », avance Guillaume Charlès, responsable marketing Claas Tractor. La firme allemande s’oriente vers les carburants verts, « la chose la plus simple ». Les opportunités en électrique s’annoncent difficiles à cause notamment de problèmes d’autonomie, « l’hybride est plus facile ».

Les cabines devraient être retravaillées pour répondre à la demande

Claas travaille aussi sur les technologies de télégonflage et les chenilles : « la thématique de préservation des sols est de plus en plus importante », met en avant Guillaume Charlès. Une autre attente des agriculteurs semble concerner les cabines, qu’ils aimeraient bien voir redessinées, à en croire Marjorie Clément, chef de produit tracteur. Mais pour les nouveautés, il faudra donc attendre novembre 2023.

