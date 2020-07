[Vu sur YouTube] Moisson 2020 Chez B. Gribeauval, la Dominator et les deux Massey Feguson 7700 font le show !

Quoi de mieux qu'un drone et d'une caméra GoPro pour mettre en valeur du matériel agricole ? Et inutile que les machines soient neuves pour faire de belles vidéos ! Démonstration sur sa chaîne YouTube avec Gaylord Mordacque, qui a filmé la moisson sur la ferme d'un agriculteur voisin, Benjamin Gribeauval. Images.

La vidéo de Gaylord Mordacque circule sur le net depuis quelques jours, ainsi que sur sa chaîne Youtube du même nom. Une jolie réalisation qui met en scène deux tracteurs Massey Ferguson, le MF 7716 S et le MF 7720. Les images ont été réalisées, en pleine moisson dans la Somme, à Béhencourt à l'est d'Amiens sur l'exploitation agricole de Benjamin Gribeauval.

Filmée dans les grandes parcelles de blé de l'agriculteur, la moissonneuse-batteuse Claas Dominator 108 a déjà quelques récoltes au compteur. Mais pas encore de quoi avoir des complexes face aux modèles plus récents ! L'ancienne machine en a suffisamment dans le ventre pour alimenter les deux bennes Gilibert de la ferme. Conclusion : nul besoin d'engins flambant neufs ou hors normes pour faire des vidéos modernes.

Une GoPro, un drone et un logiciel de montage

Sans compter que le réalisateur n'est pas originaire du monde agricole ! Gaylord est un ambulancier de 36 ans, passionné par le matériel agricole et les belles images. Une caméra GoPro en poche, un drone sous le bras et le logiciel de montage qui va bien... inutile d'être équipé comme un pro pour faire des vidéos sympas. Il suffit souvent de ne pas compter ses heures pour se familiariser avec les outils et pour atteindre un résultat digne des grands noms du cinéma, non ?

