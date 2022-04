Claas Le campus d'Ymeray nous ouvre ses portes

Après une inauguration en comité restreint en 2021 due à la pandémie de Covid, Claas a cette fois ouvert les portes de son campus à la presse pour la première fois début avril 2022. La rédaction Terre-net a donc pu découvrir ce site de 16 hectares à proximité de Chartres.

Depuis août 2020, la filiale Claas France est installée à Ymeray, village proche de Chartres à quelques dizaines de kilomètres de la région parisienne.

Sur une surface de 16 hectares dont 20 000 m² sont couverts, ce campus Claas France regroupe un showroom de 650 m², les bureaux administratifs et de direction du siège social Claas France, Claas Financial Services et Claas Réseau Agricole.

Le centre de formation Claas Academy, qui accueille 2 500 stagiaires par an, est aussi présent sur place. Il est composé de huit halls et salles de cours pour former les techniciens et vendeurs, aussi bien sur les tracteurs que les automoteurs de récolte, les outils de fenaison, les engins de manutention ou les nouvelles technologies. 5 formateurs commerciaux et 16 formateurs techniques assurent les formations.

La plateforme logistique Service & Parts stocke et distribue les pièces de rechange auprès des 250 points de service du réseau Claas en France. Elle permet de livrer les commandes passées avant 19 h dès le lendemain. 54 000 références de pièces y sont stockées, pour 2 000 lignes de commandes passées par jour (3 600 en saison).

Retrouvez la visite du campus Claas en photos :

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net