Covid-19 Coup de frein chez BKT : les usines toujours à l'arrêt

Le manufacturier indien ne transige pas à la règle et a fermé ses usines pour garantir la sécurité de ses salariés face à la pandémie de Coronavirus. Certains services fonctionnent en mode Smart Working pour préparer le redémarrage des sites industriels dès que cela sera possible. A minima, la situation ne devrait pas évoluer avant le 14 avril 2020.

BKT n'est pas exempt de devoir affronter la situation complexe que traverse le monde face à la pandémie de Covid-19. D'autant plus au regard de l'envergure internationale du groupe.

La priorité du manufacturier est donc de garantir la sécurité de ses salariés et de respecter les consignes gouvernementales des différents pays dans lesquels la marque est implantée. Selon Lucia Salmaso, directrice générale de la filiale européenne : « La première pensée est humaine, car la situation est incertaine et difficile. Ce qui compte est d'être solidaires, de rester unis et de traverser cet épisode ensemble. »

Les sites de production indiens sont fermés jusqu'au 14 avril 2020

« La situation est une véritable mise à l'épreuve mais la résilience est une des valeurs de l'entreprise. » Le groupe assure ne pas perdre sa capacité d’intervention et organise ses processus pour redémarrer au plus vite. L'équipe logistique reste également active et est en contact permanent avec ses fournisseurs de matières premières. Objectif : redémarrer la production des usines au plus vite dès la fin de la crise sanitaire.

En Inde, le gouvernement a également décidé de confiner la population pour tenter de ralentir la propagation du virus. Du coup, le siège et les sites de production sont fermés a minima jusqu'au 14 avril 2020. En Europe, BKT gère aussi la logistique, l'assistance technique et le marketing. Les services ont maintenu leur activité en mode "Smart Working" depuis fin février sans enregistrer de ralentissement.

Le siège de Seregno en Italie reste en contact permanent avec ses clients en première monte, et gère la situation au cas par cas pour assurer le service.

