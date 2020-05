Fournisseurs de moteurs Cummins distingué au programme Achieving Excellence de John Deere

John Deere reconnait les performances de Cummins et classe le fournisseur sur la plus haute marche de son programme Achieving Excellence qui vise à établir des relations de choix avec ses fournisseurs. Pour rappel, déjà 30 ans que les moteurs de l'entreprise américaine équipent les tracteurs de la série 9R, 9RT et 9RX.

Cummins vient d'être distingué comme partenaire dans le cadre du programme Achieving Excellence de John Deere. Il vise à établir des relations solides avec les partenaires du constructeur qui s'efforcent d'apporter une valeur ajoutée aux produits et services de la marque.

Le motoriste a donc été évalué sur sa capacité à demeurer performant en termes de qualité, de livraison, de gestion des coûts, de support technique et de relations commerciales. L'entreprise américaine a donc reçu la distinction "partner level", la plus haute note du programme. En clair, Cummins va plus loin que les attentes de John Deere en matière de performance, ce qui se mesure aussitôt sur la satisfaction clients.

Le moteur X15 équipe les séries 9R, 9RT et 9RX de John Deere

Depuis 30 ans, Cummins fournit ses moteurs X15 pour équiper les tracteurs des séries 9R, 9RX et 9RT. Des moteurs fabriqués dans la plus importante usine de moteurs diesel destinés au monde du poids-lourd et installée à Jamestown, à New-York (États-Unis).

Selon Anna Dibble, directrice de l'usine : « Nous sommes fiers d'avoir reçu ce prix de la part de l'une des marques agricoles les plus emblématiques au monde. Nos employés s'engagent à dépasser les attentes de John Deere, ainsi que celles des agriculteurs. Recevoir la plus haute note de fournisseur dans le cadre de leur programme "Achieving Excellence" en témoigne ».

Le X15 répond aux exigences du Stage V en Europe

Les moteurs X15 intègrent l'injection de carburant à une pression extrême dont l'objectif est de rendre la combustion plus propre. Sans oublier la meilleure réponse du moteur, tout en respectant la réglementation baptisée Stage V en Europe en matière d'émissions polluantes. Associé au turbocompresseur à géométrie variable Holset VGT et à sa technologie de contrôle, le bloc X15 offre des performances accrues et une courbe de puissance et de couple idéale pour les applications agricoles.

