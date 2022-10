75e RDV agri Découvrez les nouveautés du Sima, dès ce soir !

Vous brûlez d'envie de connaître les nouveautés du prochain Sima, qui a lieu dans un mois, du 6 au 10 novembre au parc des expositions de Paris Nord Villepinte ? Bien sûr, surtout que ce sont cette année les 100 ans du salon ! Alors regardez le RDV agri de ce soir, à 21 h, sur la chaîne Youtube de Thierry agriculteur d'aujourd'hui.

Pour son 75e RDV agri, ce lundi 3 octobre 2022 à 21 h sur sa chaîne Youtube Thierry agriculteur d'aujourd'hui, Thierry Baillet reçoit Isabelle Alfano, la directrice du pôle agroéquipements & construction de Comexposium. Connectez-vous et vous en saurez plus sur les nouveautés du Sima 2022, d'autant que le salon fête ses 100 ans cette année.

RDV agri, c'est quoi ?

RDV agri est une émission de Thierry agriculteur d’aujourd’hui, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa chaîne Youtube un lundi sur deux à 21 h. Pendant une heure, Thierry « reçoit plusieurs invités, agriculteurs et experts, pour traiter d'un sujet agricole à destination des professionnels ».

L’émission se compose de deux parties. Une partie discussion d’une durée de 45 minutes. Les spectateurs peuvent interagir avec les invités, il suffit de disposer d’un ordinateur, d’une webcam, d’un micro et d’une bonne connexion internet.

Et une partie magazine d’une quinzaine de minutes sur des sujets divers : état d'avancement des cultures, les dernières infos ou articles importants, le site ou l’application de la semaine, le calendrier des manifestations à venir (salons, démonstrations, etc). Retrouvez les derniers RDV agri, en podcast et sur la chaîne Youtube de Thierry agriculteur d'aujourd'hui.

