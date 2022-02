Michelin Des pneus très basse pression pour les pulvérisateurs automoteurs

En 2022, Michelin lance sa gamme Spraybib CFO (Cyclical Field Operation), une gamme de pneumatiques très basse pression destinée aux pulvérisateurs automoteurs. En outre, cette nouvelle gamme comprendra également une toute nouvelle dimension : VF 420/90 R 34 174D/170E.

Par rapport à son prédécesseur, le Michelin Spraybib, la gamme de pneus Michelin Spraybib CFO offre des améliorations et des avantages aux agriculteurs et aux ETA (Entreprise de Travaux Agricoles), comme une augmentation de la productivité, une meilleure protection des sols et la préservation du confort pour le conducteur.

Une meilleure productivité

Les pneus Michelin Spraybib CFO offrent une durée de vie plus élevée que leurs prédécesseurs grâce à des barrettes larges, robustes et plus nombreuses qu’une offre standard.

La conception renforcée de la carcasse permet d’obtenir jusqu’à 1,3 tonne de capacité de charge supplémentaire à l’essieu. Il est possible de travailler au champ à des pressions encore plus basses, l’empreinte au sol optimisée améliore les capacités de traction jusqu’à 20 %.

Il y a également une augmentation de la performance en termes de vitesse avec l'introduction de l'indice de vitesse E dans certaines tailles (jusqu'à 70 km/h).

Protection des sols

Grâce à la conception améliorée de la carcasse qui combine les normes VF et CFO, les pressions au travail peuvent être réduites à 0,7 bar pour une utilisation en charges cycliques afin de réduire la compaction du sol. Pour les véhicules avec des gabarits moindre, la première pression d’application la gamme Michelin Spraybib CFO démarre à 0,8 bar, contre minimum 1,8 bar précédemment.

Le confort du conducteur préservé

Grâce aux capacités de fonctionnement à basse pression et à la conception de la carcasse VF (flexion très élevée), les niveaux de vibration subis par le conducteur sont minimisés.

Une nouvelle dimension pour la gamme Spraybib CFO : VF 420/90 R34 174D/170E

L’actuel VF 420/85 R 34 est normalement monté sur de petits pulvérisateurs automoteurs et atteint très vite ses limites en termes de capacité de charge. Avec cette nouvelle dimension de pneu VF 420/90 R34, désormais disponible dans la gamme de pneus Michelin Spraybib CFO, les utilisateurs pourront, soit bénéficier d'une augmentation de la capacité de charge, soit diminuer la pression de gonflage pour protéger les sols, en fonction de leurs besoins.

Cette dimension sera disponible à partir d'avril 2022.

Ludovic Labeaume, product category manager pour les produits agricoles chez Michelin, explique à propos de cette nouvelle gamme de pneus : « Les fabricants de pulvérisateurs automoteurs développent des modèles dont les volumes de cuve sont de plus en plus importants, jusqu'à 10 000 litres, et dont la largeur de rampe peut dépasser 50 m. Par conséquent, les charges portées par les pneus sont très élevées. Les contraintes sont d’autant plus importantes, en raison des vitesses sur route supérieures à 50 km/h, en fonction de la législation locale. La nouvelle gamme Michelin Spraybib CFO permet d'accroître les avantages offerts par les offres pour pulvérisateurs déjà existantes sur le marché et de répondre aux attentes des utilisateurs ».

La nouvelle gamme Michelin Spraybib CFO sera progressivement disponible en 12 dimensions, entre février et décembre 2022 selon la dimension et le marché.

