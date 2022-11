Farm Machine 2023 « Le prix permet de toucher des gens qu'on n’aurait pas ciblés ordinairement »

• Antoine Humeau • Terre-net Média

Farm Machine 2023, prix attribué aux machines innovantes par un jury de journalistes spécialisés de la presse agricole européenne, a récompensé dix-neuf constructeurs ce dimanche 6 novembre au Sima. Trois d’entre eux ont répondu à nos questions.

Terre-net (T.N) : Quel est le bénéfice d’un tel prix ?

Fabien Pottier (FP), directeur commercial Fendt France : Cela permet de mettre davantage en valeur notre nouveauté. C’est un argument commercial, cela prouve que la machine a été reconnue pour ses qualités.

François Doisy (FD), directeur général Väderstadt : Ce prix nous conforte dans l’idée que nous avons lancé une innovation sérieuse et que nous sommes sur le bon chemin. C’est un bon moyen pour communiquer sur notre produit et d’aller encore plus loin. Cela nous permet de toucher des gens que l’on n’aurait pas ciblés normalement. Un prix comme celui-là, cela permet de nous motiver à lancer de nouveaux concepts novateurs.

Jean-Christophe Regnier(JCR), directeur général de Lemken France : Un prix c’est une reconnaissance du travail, mais c’est surtout de l’innovation pour le futur ! En plus Lemken est un équipementier, nous avons travaillé avec Krone pour concevoir une machine qui réalise l’ensemble des travaux agricoles : le semis, mais aussi la fenaison.

T.N. : Comment allez-vous valoriser ce prix ?

FD : On ne présente que cette machine-là sur notre stand, avec un show autour de ce produit.

FP : On va mettre les stickers sur la machine ainsi que sur les publicités de la machine. On organise un road-show et le prix accompagnera la machine.

T.N. : Selon vous, qu’est-ce qui a fait la différence par rapport aux autres machines nominées ?

FD : Notre produit présentait une vraie innovation, une rupture, ce n’était pas une simple mise à jour. Cette machine est capable de semer tout type de graine (blé betterave, colza, tournesol, maïs, …) sur tout type d’itinéraire (conventionnel, semis simplifié ou semis direct).

FP : Entre le moteur à révolution lente, la gestion automatique du 4 roues motrices avec la boite VarioDrive, toutes les technologies embarquées, … les arguments ne manquent pas ! Je pense que c’est un concentré des dernières techniques disponibles, les plus efficientes en termes de consommation. C’est cela qui, peut-être, a fait la différence.

JCR : Avec notre innovation, c’est une nouvelle étape de la robotisation, car c’est le travail qui pilote la machine derrière. C’est une étape majeure. Faire un véhicule automne, c’est facile aujourd'hui. Ce qui est le plus dur c’est de déterminer comment on fait un bon travail derrière.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net