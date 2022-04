Récolte et stockage GrainSense analyse les grains en temps réel pour surveiller leur qualité

Suivre en temps réel la qualité de ses grains en vue d'améliorer leur conservation, et donc leur commercialisation et in fine leur prix de vente, quoi de mieux pour un agriculteur ? C'est ce que propose le Finlandais GrainSense Oy grâce à son analyseur.

Le Finlandais GrainSense Oy lance son analyseur de qualité des grains. Le système lit en temps réel la qualité des grains, idéal pour surveiller en direct l'évolution des produits stockés. La solution suit et surveille la qualité des récoltes, critère décisif en matière de commerce. Qui plus est à l'ère de la data où tout est digitalisé.

Les données sur le taux de protéines et l'humidité, niveau de grains verts et brisés... des informations qui permettent aux agriculteurs de prendre les bonnes décisions. L'appareil analyse le flux de grains en circulation, sur la moissonneuse-batteuse par exemple, au silo ou sur les séchoirs. Le système mesure la qualité des grains en permanence durant leur déplacement et les données recueillies sont stockées dans une base de données via le GrainSense Cloud. Ceci permet de les analyser et de les suivre en temps réel.

Plus de 1 500 outils déjà en circulation

La technologie est brevetée, et depuis son lancement en 2017, compte déjà plus de 1 500 équipements commercialisés. « La surveillance du niveau de qualité des céréales en temps réel est totalement nouveau pour moi », commente un agriculteur de Tyrnävä.

Avec un réseau de partenaires et de distributeurs couvrant l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Amérique latine ainsi que l'Australie, la marque s'apprête à conquérir le monde et ainsi contribuer au développement de l'agriculture intelligente.

