CNH Industrial Hubertus Mülhäuser quitte le groupe !

Hubertus Mülhäuser, directeur général du groupe CNH Industrial, a démissionné de ses fonctions sans délai. Le conseil d'administration accepte à l'unanimité et nomme Suzanne Heywood directrice générale par intérim en attendant de retrouver un capitaine au navire.

C NH Industrial a annoncé la nomination de Suzanne Heywood à la direction générale par intérim, en plus de ses fonctions de présidente du conseil d'administration. Elle dirigera le groupe en attendant qu'un nouveau directeur général soit recruté. Une période sans précédent au sein de l'entreprise.

Le conseil d'administration a accepté à l'unanimité la démission d'Hubertus Mühlhäuser, directeur général, qui a aussitôt quitté le groupe. Les dirigeants en ont d'ailleurs profité pour remercier monsieur Mühlhäuser de son dévouement et sa contribution dans l'entreprise depuis le début de son mandat.

Exor : principal actionnaire de CNH Industrial

Suzanne Heywood dirige également la société Exor, l'un des principaux actionnaires du groupe. Avant de rejoindre Exor, elle était l'associée principale de McKinsey & Company, où elle gérait la conception de l'organisation globale de la société. Auparavant, elle avait travaillé au trésor britannique, était membre du conseil d'administration de l'Economist et directrice non exécutive de Chanel.

À noter aussi que le conseil d'administration a nommé à l'unanimité la nomination d'Oddone Incisa au poste de directeur financier. Il a commencé sa carrière au sein du groupe Fiat en 1997 en Allemagne, puis en 2001, a été nommé directeur financier de Banco Fiat, au Brésil. Deux ans plus tard, il fût nommé directeur de la planification et de l'analyse financière de Fidis Retail et de FGA Capital, en Italie. En 2008, il prend en charge la direction financière de CNH Capital, basée aux États-Unis. Aujourd'hui, il succède à Max Chiara, directeur financier et du développement durable sortant.

CNH Industrial encore plus forte

Le conseil d'administration a également confirmé son soutien à la stratégie "Transform 2 Win" du groupe, conçue sous la direction d'Hubertus Mühlhäuser. La solidité financière du groupe reste un de ses principaux atouts. Les résultats du premier trimestre seront annoncés comme prévu le 6 mai 2020 avec les précautions nécessaires suite à la crise du Covid-19.

Selon Suzanne Heywood : « Le Conseil et l'ensemble des dirigeants sont unis dans leur détermination à faire en sorte que CNH Industrial émerge encore plus forte des énormes défis pour les jours, semaines et mois à venir. Je remercie les collaborateurs qui mettent leurs compétences, leurs forces et leur savoir-faire pour servir cet objectif. Et il va sans dire que leur santé et leur sécurité seront notre priorité alors qu'ensemble, nous nous frayons un chemin vers des temps plus normaux".

