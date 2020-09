Info firme John Deere annonce le départ en retraite de Denny Docherty

John Deere a nommé Alejandro Sayago pour succéder à Denny Docherty à la direction des ventes et du marketing. Ce dernier prend sa retraite.

John Deere vient d'annoncer le départ en retraite de Denny Docherty, vice-président des ventes et du marketing de la région 2 (Europe et CEI), à compter du 31 octobre 2020. Pour lui succéder, le constructeur a nommé Alejandro Sayago.

L'homme continuera de diriger l'équipe dédiée au projet "Grow Time" et se concentrera aussi sur le transfert de l'organisation centrale des ventes et du marketing à Walldorf, en Allemagne. L'homme a débuté en tant qu'ingénieur chez John Deere en 1992 au Mexique. Il a ensuite occupé des fonctions de gestion de l'approvisionnement et des opérations. Par la suite, il s'est vu confier des missions dans le marketing, les ventes et la stratégie aux États-Unis, en Uruguay et au Brésil.

Denny Docherty avait rejoint Deere en 1998

En 2012, il a été nommé directeur de la division agricole, dans laquelle il a dirigé une entreprise axée sur le service aux grands comptes stratégiques. Deux ans plus tard, il est devenu directeur des ventes et du marketing pour les opérations en Amérique latine. Depuis février 2019, Alejandro dirige la stratégie de l'entreprise et des affaires et a contribué au développement de la Smart Industrial Operating Modèle.

Quant à Denny Docherty, il a rejoint Deere en 1998 où il a occupé des postes de direction dans les ventes, le marketing et la stratégie. En janvier 2019, il a pris ses fonctions à la tête des ventes et du marketing de la région 2.

