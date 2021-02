Concession Deutz-Fahr Les établissements Taveau en pleine croissance

Le concessionnaire Taveau poursuit son extension et vient d'ouvrir sa troisième base à Rosières-en-Santerre dans la Somme. Outre l'accroissement des ventes de matériel Deutz-Fahr, le site a pour mission de développer l'activité matériel spécifique à la culture des pommes de terre. De quoi écouler le matériel Dewulf, dont la société distribue les équipements.

Pas le temps de chômer dans les établissements Taveau ! Le concessionnaire, installé à Saint-André-Farivillers dans l'Oise, poursuit son expansion grâce à l'ouverture de sa troisième base à Rosières-en-Santerre (Somme). Depuis que les trois dirigeants, Hélène, Hugues et Henri, ont repris l'affaire, ils en sont à leur troisième base. Pour mémoire, en 2017, l'entreprise familiale avait créé le site de Pontpoint (Oise). Plus récemment, en novembre 2020, le concessionnaire Deutz-Fahr a ouvert son site de Rosières-en-Santerre.

Sur place, trois personnes se répartissent le travail entre atelier, magasin et service commercial. En s'installant au cœur de la zone de production de pommes de terre du plateau picard, la marque s'attend a rapidement renforcer son équipe par deux recrues supplémentaires, des techniciens spécialisés dans le matériel de plantation et d'arrachage. À souligner que Taveau bénéficie entre autre de la carte Dewulf.

800 m² au service des agriculteurs

Côté équipements, le bâtiment de 800 m² est installé dans la zone industrielle sur une parcelle de 8 000 m². Objectif : vendre davantage de tracteurs, de moissonneuses-batteuses et de presses de la gamme Deutz-Fahr. Sans oublier le marché de la pulvérisation.

Pour faire face à l'augmentation des ventes de la marque et pour répondre aux ambitions de l'entreprise, le troisième site a été ouvert. Il vise à développer de nouveaux marchés comme celui de la pomme de terre. D'où la reprise de Thierart Agri, une opportunité pour se lancer dans un premier temps sur le créneau du matériel de plantation et d'arrachage.

Pour marquer le modernisme de la société, Taveau a ouvert sa page Facebook et devrait prochainement lancer la nouvelle version de son site internet. Sans oublier la plateforme accessible en extranet destinée à renforcer le lien entre la concession et les agriculteurs. Ceux-ci pourront par exemple y trouver leurs factures, les bons de livraison et les ordres de réparation.

