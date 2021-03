Formation agricole Le bachelor Agriculture, numérique et technologies embarquées à UniLaSalle

UniLaSalle ouvre sa formation bachelor "Agriculture, numérique et technologies embarquées". Face au développement du numérique et des solutions embarquées sur le matériel agricole, il est indispensable de former les jeunes bacheliers et ainsi accompagner le développement de la technologie. Maintenance des équipements ou solutions numériques et robotiques, l'étudiant aura le choix en troisième année du parcours qu'il souhaite privilégier.

Les nouvelles technologies débarquent plein gaz sur le matériel agricole. Les équipements sont de plus en plus sophistiqués et la technologie suscite de plus en plus d'intérêt pour les agriculteurs. Il est donc indispensable de former les jeunes à la conception, au développement et à l'entretien des machines. C'est sans doute ce qui a motivé les dirigeants d'UniLaSalle, école d'ingénieurs de Beauvais (Oise), à mettre en place le parcours de bachelor "Agriculture, numérique et technologies embarquées".

Les élèves bénéficieront d'une double compétence en agro-technologie, avec deux voies différentes la troisième année : la maintenance des agroéquipements ou les solutions numériques et robotiques. Durant les trois ans de formation, 69 semaines de stage seront réalisées en entreprise, à partir de la deuxième année. L'école baigne dans un environnement agromachinisme, dans l'innovation ouverte grâce à l'AgriLab et le numérique agricole. Sans oublier le partenariat avec le lycée de Savy-Berlette dans le Pas-de-Calais, spécialisé dans la maintenance des engins agricoles. L'établissement bénéficie de 4 000 m² d'ateliers dédiés et équipés en conséquence.

Se former pour une insertion rapide sur le marché de l'emploi

En termes de programme pédagogique, le parcours s'articule autour de cinq blocs de compétences. Les enseignements sont construits et mis en application en cohérence avec les savoir-faire métiers, pour une insertion rapide sur le marché de l’emploi.

année se déroule à temps plein à l'école sous le statut "étudiant", Les 2e et 3e année, l'élève a le statut "apprenti".

Les élèves de terminale générale avec un parcours de terminale comprenant un enseignement de spécialité scientifique (mathématiques, sciences de l’ingénieur, numérique et sciences informatiques, terminales STI2D, STAV, STL), ou les candidats internationaux titulaires d’un diplôme équivalent peuvent intégrer la formation en suivant la procédure "parcoursup".

