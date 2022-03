Innov-agri Sud-Ouest Le salon fait sa rentrée à Ondes les 7 et 8 septembre 2022

Le salon en extérieur annonce son redémarrage dans le Sud-Ouest à Ondes près de Toulouse. Ouverture des portes les 7 et 8 septembre 2022.

Les organisateurs du salon Innov-agri viennent d'annoncer le redémarrage du salon les 7 et 8 septembre 2022. Comme c'était le cas jusque là, l'alternance entre le site de Outarville dans le Loiret et celui de Ondes en Haute-Garonne reprend. C'est donc l'édition installée dans le Sud-Ouest qui aura lieu cette année.

Le partenariat avec la chambre d’agriculture du département est renouvelé en vue de proposer des villages thématiques, lieux de présentations et de conseils personnalisés. Les services de la CA 31 et des instituts partenaires seront donc présents sur le village conseils pour répondre aux interrogations des agriculteurs sur les sujets d’actualité de la filière.

Des village thématiques pour accompagner les agriculteurs

Le village agroécologique aussi est reconduit. Il vise à accompagner les visiteurs dans leur montée en compétences, et profite d'une parcelle de démonstration pour voir les machines à l'œuvre ainsi que les experts mis à disposition pour des échanges personnalisés.

Le village protéines végétales présentera les atouts et les débouchés de la culture de légumineuses à graines, des productions très demandées par les consommateurs. Les villages gestion de l’eau et nouvelles énergies seront aussi le théâtre de démonstrations dynamiques et de conseils d'experts. Le village dédié au numérique présentera les robots et les OAD qui débarquent sur les exploitations agricoles. Question centrale : quelle interaction entre l’homme et la machine ?

Enfin le village contrat de solutions sera présenté pour la première fois dans le Sud-Ouest. Semenciers, tractoristes, constructeurs de matériels, fournisseurs de services… les exposants des dernières éditions et 27 autres marques ont déjà validé leur participation.

