Guidage GPS Les récepteurs Novatel alimentent le Fuse Smart Farming des tracteurs Fendt

Fendt a décidé d'équiper ses tracteurs de récepteurs GPS Novatel en version standard. Le récepteur Smart 7 gagne en précision pour faciliter l'exécution des travaux agricoles et, selon l'application, est répétable dans le temps.

Désormais, les packs de guidage des tracteurs Fendt sont équipés du récepteur Smart 7 de Novatel en standard. Ceci pour les engins destinés au marché d'Amérique du Nord, d'Europe et du Moyen-Orient.

Qualité, délais de livraison respectés et assistance... c'est sur la base de ces facteurs que le Bavarois a confié la fourniture des récepteurs à Novatel. « Nous travaillons avec la marque depuis des années, leur volonté de s'adapter à nos besoins en fait le fournisseur clé de récepteurs GNSS pour notre système de guidage Fendt Guide. La qualité de leurs produits correspond au standard de nos tracteurs », avance Bernhard Schmitz, directeur de la préparation au marché et de l'agronomie de Fendt One EME.

Le Smart 7 combine récepteur et antenne de précision

Le Smart 7 combine récepteur GNSS puissant et antenne de précision, le tout dans un seul boîtier, conçu pour résister aux vibrations, aux intempéries et aux températures des environnements agricoles parfois difficiles. Il a été optimisé pour davantage de précision dans les tâches que l'agriculteur lui confie.

Le système s'appuie sur le suivi multi-bande L pour accéder aux services de correction TerraStar. Il offre davantage de précision, de l'ordre du centimètre, et surtout est répétable dans le temps. L'accès aux signaux multifréquences GPS, Glonass, BeiDou, Galileo et QZSS augmente la disponibilité des satellites où que l'opérateur se situe. La résilience aux interférences radio est intégrée dans les conceptions matérielles de la marque et la suite logicielle Interference Toolkit détecte et protège contre toute interférence potentielle, intentionnelle ou non.

Du Wi-Fi pour surveiller à distance

Alimenté par la technologie GNSS+INS, le Smart 7 utilise l'unité de mesure inertielle IMU, intégrée en option, pour fournir un positionnement 3D en continu. La vitesse et le roulis, le tangage et l'azimut sont pris en compte pour mieux guider les engins. D'autres fonctions inclus le Wi-Fi et l'Ethernet, pour se connecter et surveiller à distance.

