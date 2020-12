Pneumatiques Michelin enrichit sa gamme CrossGrip

Michelin propose deux dimensions supplémentaires dans sa gamme CrossGrip pour répondre aux attentes des agriculteurs. 196 blocs par tour de roue, de quoi limiter les vibrations et renforcer le confort de l'opérateur.

Michelin étoffe sa gamme de pneus toutes saisons conçus pour les tractopelles, les chargeuses compactes, les chariots télescopiques et les tracteurs de faible puissance.

Les deux dimensions, 440/80 R 34 et 480/80 R 34, complètent l'offre et la gamme totalisant désormais 12 références. Guillaume Vidal, responsable marketing agricole et génie civil de la marque : « L’extension de la gamme CrossGrip correspond à une attente du marché. Nous avons désormais la possibilité de réaliser des équipements complets pour les tracteurs dont l’activité principale est dédiée à l’entretien de la voirie ; pour les collectivités comme pour les entreprises de travaux agricoles et d’espaces verts. »

CrossGrip : des pneus pour toute l'année

La gamme fait partie de l’offre "Compact Line" comprenant les solutions pour véhicules compacts. Ils offrent une capacité de charge élevée et leurs mélanges de spécifiques permettent une utilisation tout au long de l’année. La bande de roulement non-directionnelle offre la précision de conduite lors des manœuvres, en marche avant comme en marche arrière. Les blocs de grande longueur d’arête confèrent au pneu une très bonne traction. Les blocs latéraux asymétriques contribuent à améliorer l’adhérence en hiver, lorsque le maintien de la traction est indispensable pour assurer la sécurité.

Avec 196 blocs de roulement par rotation de roue, les pneus CrossGrip améliorent également le confort du conducteur en réduisant les vibrations. Sans oublier qu'ils sont renforcés pour accroître leur résistance à la perforation. Ceux qui circulent sur la glace peuvent même opter pour la version cloutée. La profondeur de la bande de roulement a été optimisée pour limiter les dommages sur les végétaux pendant leur croissance.

