Info firme New Holland sponsorise le Tour d'Italie

New Holland sponsorise le Tour d'Italie

New Holland mise sur un gain en termes de visibilité grâce au sponsoring du Tour d'Italie 2022.

New Holland vient de devenir l'un des sponsors officiels du Tour d’Italie 2022. La marque accompagnera les coureurs cyclistes sur les routes italiennes durant les 21 étapes de la course.

Sean Lennon, vice-président Europe de New Holland Agriculture, a déclaré : « L'entreprise est enthousiasmée par ce sponsoring. Grâce à cette collaboration, durant les trois semaines du Giro, nous serons aux côtés des fans et des communautés rurales qui suivent cette course avec passion. Nous les rejoindrons sur les routes du pays pour encourager avec eux les cyclistes sur leur passage dans les villes et les campagnes italiennes ».

Suite à cette compétition, le Tour de France et le Tour d'Espagne auront lieu. En Italie, la course a été créée en 1909 et sera en 2022 la 105e du nom. Départ prévu de Budapest le 6 mai prochain, avec trois jours en Hongrie avant de retrouver les routes italiennes. Arrivée prévue le 29 mai après 21 étapes. Le constructeur espère bénéficier de visibilité au travers de l'expérience.

