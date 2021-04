Énergies alternatives Du carburant 100 % végétal et co-produit du tourteau chez Novial

Novial mise sur l'économie circulaire en convertissant sa flotte de camions au carburant d'origine végétale produit à partir de colza français. Les tourteaux servent à la fabrication d'aliment du bétail et l'huile est intégrée au carburant baptisé Oleo 100.

Depuis 2015, Novial s’est engagé dans une démarche de maîtrise de sa consommation d’énergie et de réduction de son empreinte carbone. Un engagement qui bénéficie d'ailleurs de la certification Iso 50 001 depuis 2021.

La nouvelle étape que l'entreprise s'apprête à franchir concerne sa flotte de poids lourds : 10 camions aux couleurs Novial vont désormais rouler avec un réservoir plein d'Oleo 100, le carburant d'origine 100 % végétale issu de graines de colza françaises et produit par Saipol.

60 % de CO 2 et 80 % de particules en moins

À terme, l’objectif est de convertir toute la flotte à l'énergie alternative. Une initiative en vue de substituer le gazole des réservoirs avec du carburant capable d’offrir des performances énergétiques équivalentes à celle du gazole, sans en augmenter la facture.

Sans oublier l'argument du "rouler plus propre" ! Les émissions de CO 2 diminuent d'environ 60 % selon l'Ademe et côté particules fines, c'est carrément 80 % de baisse. Sans préciser qu'il s'agit d'un carburant 100 % renouvelable et biodégradable.

Autre avantage : Novial participe à la création de valeur en mobilisant la filière colza locale avec Saipol. En plus d’utiliser le tourteau de colza dans l’alimentation animale, Novial va maintenant valoriser l’huile de colza après transformation en biodiesel pour ses camions. Le carburant devient donc un co-produit du tourteau de colza et est bénéfique à la filière colza française au travers de sa certification OFG (Origine France Garantie). Par ailleurs, l'entreprise a opté pour collaborer avec Renault Trucks pour l'achat des camions.

Une cuve installée à Noyelles-sur-Escaut

Le déploiement est facile et rapide : une cuve vient d’être installée sur le site de Noyelles-sur-Escaut pour la flotte captive de camions. Les véhicules compatibles avec Oleo 100 seront directement homologués, tandis que les anciens véhicules n'auront qu'à être modifiés par le concessionnaire pour rouler avec le carburant végétal. Le processus est donc localisé et rapide à mettre en œuvre. La traçabilité est également meilleure de façon à sécuriser l'approvisionnement.

