[Vu sur YouTube] Épandage de compost Un ensemble black à l'ETA La Louvière : Fendt 942 et épandeur Bergmann TSW 6240W

Agri Vidéo HD a publié la vidéo d'un ensemble entièrement noir : le tracteur Fendt 942 Vario et son épandeur Bergmann TSW 6240 W. Dans la plaine, de nombreux agriculteurs doivent se retourner sur cet ensemble en le voyant débouler sur les chantiers d'épandage de compost.

Un épandeur Bergmann TSW 6240 W attelé à un tracteur Fendt 942 Vario, le tout en édition "black", ça en jette non ? Et bien c'est l'ensemble appartenant à l'ETA La Louvière chargé d'épandre le compost. Agri Vidéo HD a publié une vidéo sr sa chaîne YouTube, dans laquelle le matériel évolue.

Aux commandes, Valentin enchaîne les allers-retours avec l'engin au design rehaussé par la couleur noire, même si elle n'apporte rien de plus techniquement par rapport aux modèles classiques. Et sur la route, plus d'un agriculteur doit se retourner en le voyant passer !

