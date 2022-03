Argo France Un premier salon de la performance dédié aux services en concession

C’est une nouvelle étape dans le développement du réseau de concessionnaires d’Argo France. La filiale d’Argo Tractors, qui distribue les marques McCormick et Landini en France, a rassemblé, les 2 et 3 mars à son siège de Vaulx-Milieu (38), 120 distributeurs et 22 fournisseurs agréés.

A la suite du mot d’accueil de Simeone Morra, Franco Artoni, responsable du développement commercial et marketing pièces, a décrit le service rendu par le concessionnaire comme « le facteur numéro un de différenciation entre les marques pour le client final, l’agriculteur ». C’est la raison d’être du plan d’action Argo 4.0, qui s’est traduit par la mise à jour des catalogues de pièces, la mise en œuvre de l’entretien programmé des tracteurs et la signature de partenariats avec des fournisseurs agréés.

Jean-Luc Fernandez, à la tête d’Argo France, a ensuite détaillé ce plan pour la France. La régionalisation en Tracto centers en sera le maître-mot « afin de mettre en avant et de mutualiser les compétences de chacun auprès de nos clients. » La région Auvergne-Limousin est précurseur dans ce projet, où le Tracto center a été lancé au dernier Sommet de l’élevage. Chacune des 16 régions commerciales offrira aux concessionnaires une mutualisation de services : pour la vente de tracteurs neufs mais aussi d’occasions certifiées, pour les services en concession, la location, les crédits...

Landini et McCormick : des engagements différents

McCormick conforte son positionnement, et continue son Démo-Tour X-Race en présentant les nouvelles gammes et les séries spéciales Stage V, accompagné de sportifs de haut niveau. La marque a profité du Salon de la performance pour présenter le Team X-Race Enduro composé de trois coureurs inscrits au championnat de France et un au championnat du monde.

Landini de son côté opte pour le cœur et la solidarité afin de mettre en avant la générosité du monde agricole. Au Sitevi, la marque Landini avait capté l’attention avec le lancement d’une série Rex4 Stage V « Les Agriculteurs ont du Cœur ! », du nom de l’Association qui s’est donnée pour but de collecter pour les démunis des surplus alimentaires d’origine agricole. Dans le cadre du Salon de La Performance, Landini a lancé deux nouvelles séries spéciales « Les Agriculteurs ont du Cœur ! », avec le Mistral2 et le Série 5. A chaque tracteur vendu, une somme d’argent sera versée aux Blouses Roses, une association qui écoute, réconforte et distrait des enfants hospitalisés ou des personnes âgées en Ehpad.

