Entretien WD-40 : une gamme de produits destinés à l'agriculture

WD-40 propose une gamme de produits destinés à l'agriculture et à remettre sur pieds les outils un peu rouillés par l'hiver. Multifonction, graisse au lithium, au silicone, en spray... il y en a pour tout le monde et toutes les applications.

W D-40 propose une gamme de produits pour remettre sur pied les outils restés au placard pendant la période de confinement lié à la crise du Covid-19. Hormis les travaux agricoles, quasi tout a été arrêté pendant près de deux mois. Autant dire que le matériel et les outils pour entretenir les espaces verts ont intérêt d'être opérationnels au moment du déconfinement !

Le matériel devra effectivement faire face à des tâches accrues. Le produit Multifonction de WD-40 et la ligne de solutions baptisée Specialist devraient permettre aux agriculteurs et aux professionnels des espaces verts de gagner du temps et d'être plus efficaces.

Des outils "rouillés" par la trêve hivernale

Habituellement, les outils sont déjà un peu "rouillés" en sortie d'hiver. Cette année, c'est d'autant plus vrai que la plupart d'entre eux ne sont pas sortis pendant deux mois supplémentaires. Ainsi, gyrobroyeurs, tondeuses, micro tracteurs, tractopelles, moissonneuses-batteuses... ne pourront pas souffrir de la moindre panne et devront plutôt fonctionner en mode plein régime à fond. Le produit Multifonction en bombe de 500 ml ou de 5 l devrait donc être incontournable.

Chasser l’humidité, lubrifier les gonds des portes de hangar et de tracteurs, nettoyer et dégripper les boulons de roues, les axes de direction... Ou encore dissoudre la graisse sur les carters des engins, débloquer les poulies des moissonneuses ou les arbres des épandeurs à fumier... le produit nommé Multifonction est utile partout dans la ferme.

De la graisse en spray pour une action longue durée

Sans oublier la graisse blanche au lithium, qui profite de propriétés anti-corrosion intéressante et réduit la friction entre les pièces métalliques. Le lubrifiant au silicone est plutôt destiné à lutter contre l'humidité et à protéger contre la corrosion. Il évite également le grippage entre les pièces mobiles et est compatible avec divers métaux, plastiques, caoutchoucs ou bois... C'est l'arme efficace pour faciliter la mise en place de durite ou pour protéger les vannes d'irrigation.

Autre produit : la graisse en spray. Elle lubrifie de façon durable contre la corrosion et est particulièrement recommandée en conditions extérieures. Par exemple, pour graisser les chandelles du tracteur, les cardans de prise de force ou les mécanismes soumis à des conditions sévères. Elle supprime les grincements et les points de friction. Grâce à sa texture gel, elle lutte durablement et prévient de l'oxydation des mécanismes.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net