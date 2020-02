Amazone AmaTron Twin : ne perdez pas de vue les paramètres de l'outil ni le guidage

Amazone lance le système AmaTron Twin. Il suffit de connecter une tablette via Wi-Fi au terminal de l'outil pour dupliquer l'écran et afficher les informations utiles au travail en cours.

Amazone dévoile son système AmaTron Twin destiné à augmenter la visibilité sur les réglages de la machine à partir d'une tablette iOS ou Androïd. Il suffit de connecter l'appareil directement au terminal AmaTron4 via la conneXion Wi-Fi locale. Plus besoin de changer de fenêtre pour passer d'une page à l'autre et afficher les réglages et la barre de guidage en même temps. Ainsi, l'agriculteur a toutes les informations utiles sous les yeux !

À lire aussi >> mySpreader et mySeeder : régler vos outils Amazone depuis le smartphone !

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net