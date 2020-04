Pulvérisateur traîné Le BoomControl Pro disponible sur l'entrée de gamme Horsch Leeb AX

La gestion automatique de la hauteur de rampe, de gestion du dévers et de la géométrie variable baptisée BoomControl Pro est désormais disponible sur la version entrée de gamme Leeb AX.

Le pulvérisateur traîné d'entrée de gamme Horsch baptisé Leeb AX est désormais disponible en finition BoomControl Pro. Le système gère automatiquement la hauteur de la rampe et contrôle le dévers et la géométrie de l'appareil pour garantir la précision de la pulvérisation quel que soit le dénivelé du terrain.

À lire aussi >> Les bineuses Horsch donnent des ailes à vos cultures !

Matthieu Norroy, chef produit de la marque, explique que : « La version d’entrée de gamme des pulvérisateurs traînés Leeb était disponible en finition Boom Control pour automatiser la hauteur et les dévers, elle profite dorénavant du BoomControl Pro sur la version AX pour que chaque agriculteur bénéficie de la gestion de rampe automatique. La pulvérisation est plus précise en toutes circonstances, même dans les zones où le relief est très accidenté. C'est l'avantage de la géométrie variable.

270 ou 400 l/min de débit

La marque confirme que sa version AX a vocation à être simple, abordable, et performante. Le pulvérisateur possède une cuve en polypropylène de 3 800 l de capacité. La mise en œuvre simplifiée s'effectue via deux vannes manuelles et la pompe de type piston-membrane débite jusqu'à 270 l/min. Ceux qui nécessitent plus de débit peuvent opter pour le modèle de 400 l/min disponible en option. Sans oublier la flèche directrice et le système de rinçage en cabine, des équipements possibles en option.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net