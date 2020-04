Info firme Matthew Foster prend la direction commerciale de Tecnoma

Après être passé chez Case IH, New Holland, Kuhn... Matthew Foster s'installe à la direction commerciale de Tecnoma. En pleine restructuration, le groupe Exel repense aussi son marketing en le gérant non plus par marque mais par famille de produits.

Tecnoma annonce l'arrivée de Matthew Foster au sein de son équipe de dirigeants, en tant que directeur commercial de la marque.

Ingénieur de formation, Matthew rejoint le groupe Exel Industries fort de son expérience commerciale acquise à différents postes en France et à l’export. Kuhn, Case Corporation, Case IH, New Holland et enfin CNH Industrial. À 59 ans, il s'apprête donc à relever de nouveaux défis. Il supervisera les services marketing, commerce, administration des ventes et service clients.

Un marketing par famille de produits plutôt que par marque

Le groupe Exel Industries est en pleine restructuration, en particulier au niveau des services marketing. Désormais les responsables ne sont plus dédiés à une marque mais à une famille de produits. En clair, les pulvérisateurs automoteurs seront gérés par François-Xavier Janin, les pulvérisateurs portés et traînés par Jean-Christophe Rousseau et les pulvérisateurs viticoles et arboricoles par Jérôme Mestrude (pour les marques Tecnoma, Nicolas et Berthoud).

Matthew Foster bénéficie d'une expérience riche dans l’agroéquipement, notamment dans l’optimisation du réseau de concessionnaires et le repositionnement de marques. Un avantage pour l'entreprise.

