Info firme Nicolas Sprayers : la marque premium d'Exel Industries

Le groupe Exel Industries entame sa restructuration suite à l'arrivée d'Yves Belegaud, premier directeur général extérieur à la famille Ballu. Après avoir intégré la gamme Thomas aux couleurs Nicolas, l'industriel migre la fabrication sur son site d'Epernay-en-Champagne. Sans oublier de repositionner sa gamme sur le marché des pulvérisateurs arboricoles et viticoles hauts de gamme.

En juillet dernier, le groupe Exel Industries présentait son plan de restructuration des activités agricoles, puis en décembre, nommait Yves Belegaud directeur général du groupe. Dans le cadre de sa restructuration, l'entreprise a créé un pôle de compétences en pulvérisation viticole et arboricole sur son site d’Épernay-en-Champagne (Marne). Objectif : renforcer sa capacité d'innovation et offrir du matériel de pulvérisation toujours plus précis.

La marque Nicolas se repositionne donc et intègre dorénavant l'ancienne gamme de la marque Thomas à ses couleurs. La seconde étape consiste à transférer la production vers Épernay. Du coup, la marque adopte son nouveau nom : Nicolas Sprayers. Une opportunité de souligner le côté premium !

Actuellement, l'équipe du site de Saint-Denis-de-l’hôtel (Loiret) a transmis son savoir-faire de façon à ce que les premiers pulvérisateurs sortent de la chaîne de fabrication dès maintenant.

1 an de garantie pièces supplémentaires et une option offerte

Question service après-vente et pièces détachées, a priori, pas de changements. Le processus et les outils informatiques sont identiques. En outre, les concessionnaires devraient bénéficier d'actions marketing pour booster leurs ventes. À l'image du pack printemps qui offre un an de garantie pièces supplémentaires et une option offerte pour toute commande passée avant le 15 mars 2020. Les intéressés n'ont qu'à se rapprocher de leur concessionnaire.

Sur les réseaux sociaux, la page @NicolasSprayers relaye et partage les actions de ses distributeurs ainsi que via sa chaîne YouTube. Prochainement, la marque devrait également publier sa newsletter à destination des concessionnaires.

