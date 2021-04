Fraise rotative Quick-Fit : un boulon seulement pour changer deux lames chez Maschio Gaspardo

Pour gagner du temps lors du changement des lames chez Machio Gaspardo, le système Quick-Fit limite le nombre de boulons à démonter lors du remplacement. Un seul contre quatre sur un système classique. De quoi ne plus reculer devant l'entretien de la fraise rotative.

Maschio Gaspardo propose des lames à changement rapide sur ses fraises rotatives. C'est l'un des organes les plus importants et pour en assurer sa durée de vie, le constructeur les fabrique dans son usine italienne de Cadoneghe. Elles sont composée d'acier au bore, un alliage qui accroît la résistance du métal.

À lire aussi >> Fraise rotative Kuhn EL 162-300 - Biomulch est conçue pour incorporer les végétaux frais dans le sol

Remplacer les lames est bien souvent un exercice fastidieux, les agriculteurs ont donc tendance à retarder au maximum l'entretien. C'est ce qui a conduit la marque a plancher sur un système de montage rapide, le dispositif breveté Quick-Fit. Un seul boulon maintient les deux lames. En clair, elles sont insérées et tenues dans la fente via la contre bride renforcée. Celle-ci est en acier de 15 mm d'épaisseur, de quoi gagner en solidité.

Un boulon à démonter pour changer deux lames

De cette façon, la première lame possède un boulon de dégagement tandis que la seconde est calée sur la première. Elle ne bouge que si la première est libérée. Il suffit donc d'ôter un seul boulon pour changer deux lames. Le système garantit la fixation de la lame, prise en « sandwich » entre les brides en acier trempé.

Le brevet de l'italien porte également sur la forme des lames. La version standard mesure 90 x 10 mm et 206 mm de longueur. Le gabarit de la version rapide est de 100 x 10 mm, et 240 mm de long. D'où la résistance à l'usure, la durabilité et la solidité supérieures. Enfin, les outils rotatifs équipés du montage rapide bénéficie d'un rotor de plus grand diamètre (585 mm contre 570 mm pour les modèles classiques). Cette caractéristique permet d'augmenter la profondeur de travail.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net