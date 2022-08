Maschio Gaspardo SC Pro Bio : la fraise rotative dédiée à la biofumigation

Maschio Gaspardo étoffe son offre en matière de fraises rotatives, grâce à son kit destiné à adapter l'outil à la biofumigation. Objectif : broyer finement la végétation et l'enfouir en profondeur pour libérer des molécules toxiques dans le sol et ainsi limiter la présence de pathogènes et d'adventices. Une technique utilisée en agriculture biologique.

Maschio Gaspardo propose une gamme de fraises rotatives de 1 à 6 m de largeur de travail, pour des tracteurs dont la puissance s'échelonne de 15 à 380 ch. Pas moins de 17 modèles différents pour répondre à chaque besoin. Trois types de rotors sont disponibles en fonction du travail souhaité avec des lames de type L ou C, de 8 mm d’épaisseur. Les lames en L permettent de scalper le sol en superficie, alors que les lames en C sont plus adaptées au travail en profondeur (sans création d'une semelle de labour).

Lancée au dernier Sima, le modèle SC Pro Bio embarque davantage de possibilités grâce à son kit adapté à la biofumigation. L'outil existe de 2,3 à 3,5 m de large, et en version Pro bénéficie du rotor de 570mm de diamètre et de lames de 10 mm d’épaisseur (540 mm en version classique). Le système de refroidissement réduit de 10°C la température de l’huile, dont la nature minérale est remplacée par de la synthétique. En outre, les joints en Viton améliorent l’étanchéité des boîtiers.

Kit bio, quèsako ?

En clair, le kit se compose d'accessoires permettant une position de travail plus adaptée à la biofumigation : des roues de jauges arrières, des doubles roues frontales de 300 mm de diamètre, le réglage hydraulique du capot arrière, la tôle anti-colmatage (PVC ou inox), la tête d’attelage flottante. L'objectif étant d'incorporer les végétaux frais dans le sol sur une profondeur superficielle (environ 5 cm) en travaillant jusqu’à 10 km/h.

La méthode biologique vise à réduire le nombre de pathogènes, de ravageurs et de semences d’adventices dans le sol. Ce concept est basé sur la libération de molécules toxiques et volatiles lors de la dégradation de certaines plantes. Pour que la technique soit efficace, des critères doivent être respectés :

Utiliser des variétés sélectionnées et riches en glucosinolates,

Incorporer les plantes au stade pleine floraison,

Broyer finement la végétation avant de l’incorporer,

Incorporer la matière en profondeur après le broyage, dans un sol humide (irriguer si trop sec, ou incorporer juste avant des précipitations),

Attendre une semaine avant de planter ou semer,

Appliquer la méthode durant la saison chaude (éviter d'incorporer tard en automne).

Un seul outil pour travailler de 2 à 25 cm de profondeur

Autre particularité : l'attelage. La fraise se transforme en un modèle traîné et non plus porté, de quoi assurer le suivi du sol et s’adapter aux irrégularités du terrain. La présence de doubles roues frontales et de roues arrière permet également de garantir la stabilité de l'outil, même à grande vitesse. La fraise rotative travaille de 2 à 25 cm de profondeur, elle est donc polyvalente et s'adapte à tous types de travaux : destruction de couverts, scalpage de végétaux, désherbage mécanique, travail du sol, préparation de semis…

A noter aussi le dispositif baptisé Quick Fit, permettant de fixer deux lames à l'aide d'un seul boulon. Autrement dit, l'opérateur passe d’une bride de 12 boulons pour tenir 6 lames à 3 boulons pour tenir 6 lames. Un gain de temps considérable quand il s'agit de remplacer les lames de la fraise ! Le boulon de dégagement libère les deux pièces, la seconde étant calée sur la première, elle ne bouge que si la première est libérée.

