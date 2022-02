Vu sur Youtube Visitez l'usine de distributeurs d'engrais Sulky

Dans sa démarche de communication positive, la chaîne YouTube Farming Together de Sulky Burel nous fait visiter son usine de distributeurs d'engrais. À l'aube de la reprise des épandages, découvrez comment votre outil a été construit !

Cliquez sur la vidéo pour la lancer.

Farming Together est une chaîne Youtube qui a pour but de communiquer positivement sur les initiatives du domaine agricole. À la rencontre d'agriculteurs et de l'ensemble des professionnels du secteur, elle allie les contenus techniques et de terrain.

Aujourd'hui, Farming Together nous fait visiter l'usine de distributeurs d'engrais Sulky, du morceau de métal au distributeur prêt à être expédié aux quatre coins de l'Europe. Pour Sulky, c'est le début de la pleine période de fabrication, avec plus de 120 machines sorties d'usine la semaine passée.

